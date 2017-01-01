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МОК лишил пятиборку Викторию Терещук бронзы ОИ-2008
МОК лишил пятиборку Викторию Терещук бронзы ОИ-2008 Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, взятых в Пекине, сообщается на официальном сайте МОК.

МОК уже провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. В результате перепроверки в пробе Терещук были обнаружены следы туринабола.

Таким образом, украинская спортсменка лишена бронзовой медали Игр-2008 и обязана вернуть награду.

«Международному союзу современного пятиборья (UIPM) предлагается изменить результаты упомянутого выше мероприятия и принять дальнейшие действия в пределах своей компетенции», - говорится в сообщении МОК.

Четвертый результат в современном пятиборье на Олимпиаде в Пекине показала Анастасия Самусевич из Беларуси.
По материалам: Р-Спорт
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