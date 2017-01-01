Дмитрий Ягодка – восьмой на чемпионате Европы по фехтованию на саблях

Сегодня, 19:06 11 | Единоборства / Фехтование

Сегодня, 15 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился четвертый день чемпионата Европы по фехтованию. Саблисты разыграли комплект наград в индивидуальном первенстве. Украинцы медалей не завоевали.



Лучшим среди украинцев стал Андрей Ягодка, который дошел до четвертьфинала, где проиграл итальянцу Луке Куратоли (10:15), заняв в итоге 8-е место..

В 1/16 финала завершили борьбу Дмитрий Пундик, уступивший грузину Сандро Базадзе (13:15) и Алексей Стаценко, проигравший немцу Бенедикту Вагнеру (8:15).

Богдан Платонов на стадии группового этапа одержал лишь одну победу в пяти поединках и не пробился в основную сетку соревнований.



Золото завоевал немец Макс Хартинг, победивший в финале венгра Арона Жилаги (15:7).



Бронзу разделили итальянец Лука Куратоли и грузин Сандро Базадзе.



После четырех дней на чемпионате Европы медальная копилка сборной Украины - пуста.



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси (Грузия) . 15 июня

Мужчины. Сабля. Индивидуальное первенство.

1. Макс Хартинг (Германия)

2. Арон Жилаги (Венгрия)

3. Сандро Базадзе (Грузия) и Лука Куратоли (Италия)

…

8. Дмитрий Ягодка (Украина)

27. Алексей Стаценко (Украина)

28. Дмитрий Пундик (Украина)

47. Богдан Платонов (Украина) Сегодня, 15 июня, в Тбилиси (Грузия) завершился четвертый день чемпионата Европы по фехтованию. Саблисты разыграли комплект наград в индивидуальном первенстве. Украинцы медалей не завоевали.Лучшим среди украинцев стал Андрей Ягодка, который дошел до четвертьфинала, где проиграл итальянцу Луке Куратоли (10:15), заняв в итоге 8-е место..В 1/16 финала завершили борьбу Дмитрий Пундик, уступивший грузину Сандро Базадзе (13:15) и Алексей Стаценко, проигравший немцу Бенедикту Вагнеру (8:15).Богдан Платонов на стадии группового этапа одержал лишь одну победу в пяти поединках и не пробился в основную сетку соревнований.Золото завоевал немец Макс Хартинг, победивший в финале венгра Арона Жилаги (15:7).Бронзу разделили итальянец Лука Куратоли и грузин Сандро Базадзе.После четырех дней на чемпионате Европы медальная копилка сборной Украины - пуста.1. Макс Хартинг (Германия)2. Арон Жилаги (Венгрия)3. Сандро Базадзе (Грузия) и Лука Куратоли (Италия)8. Дмитрий Ягодка (Украина)27. Алексей Стаценко (Украина)28. Дмитрий Пундик (Украина)47. Богдан Платонов (Украина)