Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе

В Тунисе на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся личный турнир.



Лидер украинской сборной Ольга Харлан в финале уверенно победила венгерку Анну Мартон – 15:9. На пути к высшей ступеньке пьедестала почета Харлан поочередно победила японку Мисаки Эмуру (15:8), россиянку Дину Галиакбарову (15:6), француженку Сюзен Бодиаф (15:11), в четвертьфинале испанку Люсию Мартин-Португес (15:10), а в полуфинале россиянку Яну Егорян (15:12).



Три украинских саблистки выбыли из борьбы в 1/32 финала. Елена Воронина проиграла россиянке Анастасии Баженовой (10:15), Ольга Жовнир уступила представительнице Турции Ирине Щуклой (14:15), а Юлия Бакастова не смогла остановить француженку Шарлотт Лембах (8:15). Елена Кравацкая не пробилась в тур прямого выбывания, проиграв россиянке Анне Баште (7:15).



Фехтование. Этап Кубка мира. Тунис, 13 мая

Женщины. Сабля. Индивидуальное первенство.

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Анна Мартон (Венгрия)

3. Манон Брюне (Франция) и Яна Егорян (Россия)

…

37. Елена Воронина (Украина)

46. Ольга Жовнир (Украина)

60. Юлия Бакастова (Украина)

95. Елена Кравацкая (Украина)



В Тунисе на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся личный турнир.Лидер украинской сборнойв финале уверенно победила венгерку Анну Мартон – 15:9. На пути к высшей ступеньке пьедестала почета Харлан поочередно победила японку Мисаки Эмуру (15:8), россиянку Дину Галиакбарову (15:6), француженку Сюзен Бодиаф (15:11), в четвертьфинале испанку Люсию Мартин-Португес (15:10), а в полуфинале россиянку Яну Егорян (15:12).Три украинских саблистки выбыли из борьбы в 1/32 финала. Елена Воронина проиграла россиянке Анастасии Баженовой (10:15), Ольга Жовнир уступила представительнице Турции Ирине Щуклой (14:15), а Юлия Бакастова не смогла остановить француженку Шарлотт Лембах (8:15). Елена Кравацкая не пробилась в тур прямого выбывания, проиграв россиянке Анне Баште (7:15).2. Анна Мартон (Венгрия)3. Манон Брюне (Франция) и Яна Егорян (Россия)37. Елена Воронина (Украина)46. Ольга Жовнир (Украина)60. Юлия Бакастова (Украина)95. Елена Кравацкая (Украина)