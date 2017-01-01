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Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в ТунисеВ Тунисе на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся личный турнир. 

Лидер украинской сборной Ольга Харлан в финале уверенно победила венгерку Анну Мартон – 15:9. На пути к высшей ступеньке пьедестала почета Харлан поочередно победила японку Мисаки Эмуру (15:8), россиянку Дину Галиакбарову (15:6), француженку Сюзен Бодиаф (15:11), в четвертьфинале испанку Люсию Мартин-Португес (15:10), а в полуфинале россиянку Яну Егорян (15:12).

Три украинских саблистки выбыли из борьбы в 1/32 финала. Елена Воронина проиграла россиянке Анастасии Баженовой (10:15), Ольга Жовнир уступила представительнице Турции Ирине Щуклой (14:15), а Юлия Бакастова не смогла остановить француженку Шарлотт Лембах (8:15). Елена Кравацкая не  пробилась в тур прямого выбывания, проиграв россиянке Анне Баште (7:15).

Фехтование. Этап Кубка мира. Тунис, 13 мая
Женщины. Сабля. Индивидуальное первенство.
1. Ольга Харлан (Украина)
2. Анна Мартон (Венгрия)
3. Манон Брюне (Франция) и Яна Егорян (Россия)

37. Елена Воронина (Украина)
46. Ольга Жовнир (Украина)
60. Юлия Бакастова (Украина)
95. Елена Кравацкая (Украина)

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