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В Броварах Беринчик сразится за первый титул в профессионалах, Малиновский проведет защиту титула

В Броварах Беринчик сразится за первый титул в профессионалах, Малиновский проведет защиту титула16 декабря на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» в Броварах состоится боксерское шоу компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine», сообщает пресс-служба компании.

Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО) впервые в профессиональной карьере проведет титульный поединок против представителя филиппинской школы бокса Аллана «El Matador» Валлеспина (11-1-0, 8 КО). На кону - вакантный титул WBO Oriental в легком весе.

Во втором главном поединке вечера Олегу Малиновскому (21-0-0, 5 КО) предстоит защита принадлежавшему ему титула чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.

В активе серебряного призера ОИ в Лондоне Дениса Беринчика 7 поединков на профи-ринге, 7 побед, 4 из которых нокаутом. Дебют Дениса состоялся летом 2015 года. Предыдущий бой Беринчик провел в сентябре этого года против испанца Исмаэля Гарсии, остановив оппонента техническим нокаутом в 6 раунде. Подготовка к поединку с Валлеспином проходит на Олимпийской базе в Конча-Заспе под руководством тренера Сергея Ватаманюка.

«Я очень рад, что мне представилась возможность покорить новую вершину уже в профессиональном боксе. Я благодарен своей компании «K2 Promotions» за такой шанс и своей команде, которая вместе со мной на протяжении трех лет идет к достижению вершин. Относительно моего соперника. Стоит вспомнить таких известных филиппинских боксеров как Нонито Донэйра и Мэнни Пакьяо. Им пришлось пройти нелегкий путь, чтобы покорить мировой ринг. Возможно, мой нынешний соперник, как и его соотечественники, обладает такими же амбициями и стремлениями. Я уверен, что бой будет интересный. Я попытаюсь одержать победу нокаутом», - поделился Денис Беринчик.
 
Аллану Валлеспину 23 года, живет и тренируется на Филиппинах. На профессиональном ринге провел 12 поединков, одержал 11 побед, 8 досрочно. Боксирует в стойке правши. Последний раз в ринг выходил в сентябре этого года против соотечественника Кристиана Абилы в проекте «Philippines Games & Amusement Board (GAB)», одержав победу единогласным решением судей.

29-летний Олег Малиновский одержал победу во всех 21 боях, 5 из которых нокаутами. Свой титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе Олег завоевал в апреле 2016 года, одержав победу над российский боксером Русланом Берчуком, и позже успешно защитил титул в ноябре того же года. Предыдущий бой два месяца назад против представителя Мексики Александра Касареса. По итогам восьми раундов судьи единогласно отдали победу Малиновскому. Сейчас Олег проходит тренировочные сборы на Олимпийской базе в Конча-Заспе под руководством тренера Станислава Григорука.

«Подготовка проходит хорошо, чувствую себя отлично. Сбор ОФП на финальной стадии, следующий этап подготовки будет проходить в Буковеле. Глядя на рекорд соперника, могу сказать, что он - парень жёсткий, поэтому нужно быть готовым к поединку на все 100%», - отметил Олег Малиновский.
 
Давиду Берна 27 лет, живет и тренируется в Венгрии. На счету Давида 14 поединков, 13 побед, 12 из которых завершились досрочно. Боксирует в стойке правши. В октябре этого года Давид сражался за вакантный титул WBA - NABA в полулегком весе с американским проспектом африканского происхождения Тока Каном Клэри, однако проиграл оппоненту техническим нокаутом.

«С огромнейшим удовольствием и радостью объявляем о событии 16 декабря. Все мы крепко соскучились по интригующим и зрелищным поединкам. Как и было обещано ранее - Денис Беринчик проведет свой первый в карьере титульный поединок и уже к концу года, в случае победы, войдет в топ-10 мирового рейтинга. Это станет очередным серьезным шагом на пути к титулу чемпиона мира!!!!  
Подбирая соперника Денису, мы ориентировались только на одно - чтобы он был в состоянии по-настоящему "потрепать" нашего боксера и продемонстрировать и нам, и фанатам, чего на самом деле стоит Денис! Поэтому ожидаю от поединка не шахматную партию, а кровавую бойню!" - заявил генеральный директор «K2 Promotions Ukraine» Александр Красюк.
 
Также в программе вечера бокса свои бои проведут Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие.

Трансляция главных поединков состоится 16 декабря на телеканале «Интер».

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