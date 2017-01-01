Владимир Кличко: Никогда не говори «никогда»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко подчеркнул, что не планирует возвращаться на ринг, но не исключает такой возможности.
«Сейчас, спустя два месяца, могу сказать, что решение завершить карьеру было верным, — сказал Владимир Кличко в интервью BBC. - Могу ли заверить, что больше не вернусь? Никогда не говори „никогда“. Прямо сейчас меня полностью устраивает мое нынешнее положение. Мне 41 год, хотя Джордж Форман, как вы помните, возобновил карьеру в 45 лет. Может быть, через пару лет появится мысль: я еще что-то умею, пора вернуться. Но мое пожелание себе — никогда не возвращаться на ринг. Не знаю, что должно случиться, чтобы я передумал. Я и так все видел, всего добился. Думаю, я уже дал боксу все что мог дать как боксер».
Напомним, в конце апреля текущего года Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. В начале августа Владимир объявил о завершении карьеры.
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