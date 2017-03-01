Эдди Хирн прокомментировал слухи об отмене реванша Белью?Хэй

Как сообщалось ранее, появились слухи об отмене реванша между Тони Белью (29-2-1, 19 КО) и Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО).



Британский таблоид The Sun сообщил о том, что экс-чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй травмировался в тренировочном лагере.



Промоутер Тони Белью Эдди Хирн опровергает появившиеся слухи: «Представители телеканала Sky Sports также услышали о травме, набрали Дэвида, поговорили с ним. Он их успокоил, заверил, что абсолютно здоров и готовится к бою. Так что советую всем успокоиться. 17 декабря реванш состоится».



Первая встреча боксеров состоялась 4 марта этого года. Победу техническим нокаутом одержал Белью, дважды отправлявший Хэя в нокдаун. По ходу боя Дэвид получил серьёзную травму — разрыв ахилловых сухожилий. Боксер перенес хирургическое вмешательство.



Матч-реванш Белью - Хэй должен состояться на лондонской О2 Арене 17 декабря.





