Матч-реванш между Головкиным и Альваресом может состояться 5 мая

Матч-реванш между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом может состояться 5 мая. Об этом заявил Оскар Де Ла Хойя, промоутер Альвареса.



«Сейчас мы смотрим на кандидатуры (Билли Джо) Сондерса и (Давида) Лемье, которые в ближайшее время проведут бой. Конечно, Головкин на первом месте в нашем списке, но многое зависит от переговоров. Альварес хочет провести бой 5 мая», — цитирует де ла Хойю ТАСС.



Напомним, первый поединок между боксерами прошел в сентябре этого года и завершился ничьей.