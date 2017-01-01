Хирн отправился в Лас-Вегас для переговоров об арене для реванша Джошуа — Кличко

Вчера, 14:30 222 | Единоборства / Бокс

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), вылетел в Лас-Вегас, чтобы провести переговоры с руководством арены MGM Grand, где может состояться матч-реванш между Джошуа и



Украинец ещё не выступил с официальным заявлением относительно своего будущего, тем не менее, Хирн уже готов к переговорам о месте проведения боя. По сведениям источников, промоутер рассматривает две даты — 11 и 18 ноября, сообщает BoxingScene.



Первый бой между Джошуа и Кличко прошtл 29 апреля в Лондоне, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.



Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), вылетел в Лас-Вегас, чтобы провести переговоры с руководством арены MGM Grand, где может состояться матч-реванш между Джошуа и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).Украинец ещё не выступил с официальным заявлением относительно своего будущего, тем не менее, Хирн уже готов к переговорам о месте проведения боя. По сведениям источников, промоутер рассматривает две даты — 11 и 18 ноября, сообщает BoxingScene.Первый бой между Джошуа и Кличко прошtл 29 апреля в Лондоне, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.