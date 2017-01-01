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Лёффлер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа, шансы 50 на 50

Лёффлер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа, шансы 50 на 50

Исполнительный директор K2 Promotions Том Леффлёр сообщил, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) по-прежнему не решил, выйдет ли он в ринг на матч-реванш c чемпионом WBA/IBF/ IBO британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), или завершит карьеру.

«Владимир ещё не принял решения, — цитирует Лёффлера Boxing Scene. - У него был такой марафон в супертяжёлом дивизионе, что, если он завершит карьеру сейчас, лучшего момента и быть не может. Последний бой был потрясающим.

Я думаю, что шансы 50 на 50. Каждый раз, когда я обсуждаю это с ним, кажется, что он разрывается между двумя вариантами. Мы, естественно, поддержим его в любом случае, решение за ним. Если он решится на реванш, то этого боя с нетерпением будут ждать фанаты».
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