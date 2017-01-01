Последние новости спорта

17:14 Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео) 16 | Теннис / Видео

17:00 Tsunami RT: триумф в Ле-Мане 39 | Авто / Мото

16:45 Петра Квитова стартовала с победы на турнире в Бирмингеме 37 | Теннис

16:32 Бирмингем. Цуренко не прошла во второй круг 61 | Теннис

16:04 Украинки делят с россиянками 1-2 места после трех туров на командном ЧМ по шахматам 68 | Шахматы

15:00 Самый дешевый билет на бой Мейвезер - Макгрегор обойдется в 2 тысячи евро 114 | Бокс

13:24 Кармазин: В третьем бою Уорд так же обманет Ковалева 151 | Бокс

13:09 Лёффлер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа, шансы 50 на 50 164 | Бокс

12:07 Куротчин, Замотаев, Барабанов и Выхрист вышли в ¼ финала ЧЕ по боксу 173 | Бокс