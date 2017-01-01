Рябинский: Украсть победу у Ковалева в бою с Уордом во второй раз судьи не смогут

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что американские судьи уже не смогут украсть победу у россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) во втором бою с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе, где рефери также будут представлять США.«Первый бой между Ковалевым и Уордом – это самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес.Это все настолько несправедливо, и самое главное – Уорду зачем нужно такое чемпионство - стать посмешищем на весь мир? Я очень надеюсь, что Серега в реванше отправит его в нокаут, чтобы не оставить никаких вопросов. Понятно, что Уорд тоже не пацан, а очень хороший боксер», - сказал Андрей Рябинский.