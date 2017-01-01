На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен

Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) в очередной раз выразил желание сразиться со своим соотечественником,  чемпионом IBF/ IBO/WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Я съездил в Германию и одержал победу. Через семь дней у меня отобрали титулы, не дав времени на выполнение пункта о реванше, — приводит слова Фьюри Boxing Scene. - Джошуа сделал то же самое и получил время на реванш. Расовая дискриминация? Да, я знаю.

Мир хочет нашего боя, Энтони, потому что я всё ещё линейный чемпион мира в супертяжёлом весе. Я ушёл из бокса, потому что мне было неинтересно. Не было соперников.

За два года, что меня не было, появились новые вызовы. Люди думают, что Джошуа может меня побить. Я не согласен. Дай мне прийти в форму, и я сражусь с тобой».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тайсон Фьюри: Уверен, что смогу побить Джошуа одной рукой
Джошуа: Я могу побить любого, в том числе Фьюри
Джошуа: Фьюри меня раздражает, мне не терпится с ним сразиться
Энтони Джошуа: Класс Кличко затмит Фьюри
Фьюри: Мне не нужно тренироваться, чтобы побить штангиста Джошуа
Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион
Фьюри: Уайлдер нокаутировал бы Джошуа, но и Уайлдер ерунда
Хэй: У меня две важные цели — Джошуа и Фьюри
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою
Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен
Джошуа: Хотел еще один бой с Кличко, но без шестого раунда
Сергей Ковалев опроверг информацию о получении гражданства США
Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы

Последние новости спорта

14:02 Валттери Боттас: Я надеюсь остаться в Mercedes 32 | Формула-1

12:01 Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою 106 | Бокс

11:23 Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен 121 | Бокс

10:52 Джошуа: Хотел еще один бой с Кличко, но без шестого раунда 127 | Бокс

10:38 Сергей Ковалев опроверг информацию о получении гражданства США 100 | Бокс

10:13 Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2017 по многоборью 95 | Легкая атлетика

09:52 Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии 157 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

21:53 София Лискун – пятая на прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве 187 | Прыжки в воду

21:15 Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем 185 | Плавание / Главные новости спорта

20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 191 | Теннис

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии
Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте
Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (186)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги