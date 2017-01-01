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Кличко: У меня еще есть время, чтобы определиться с дальнейшей карьерой
Кличко: У меня еще есть время, чтобы определиться с дальнейшей карьеройЭкс-чемпион мира в супертяжёлом весе 41-летний украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сказал, что у него еще по-прежнему есть время, чтобы определиться с дальнейшими карьерными планами.

«У меня ещё есть время, и я им воспользуюсь, — приводит слова украинца Bild. - Я обязательно сделаю заявление относительно своего будущего, но это будет не сегодня. Как говорит Ангела Меркель, непростые вопросы требуют большого количества времени, чтобы найти правильное решение. Вы от меня услышите ответ „да" или „нет", но как бы то ни было, в бою с Джошуа я получил очень много».

Напомним, что 29 апреля Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа(19-0, 19 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде. На кону поединка стояли титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Несмотря на то, что Владимир еще не выступил с официальным заявлением, подтверждающим его намерение провести реванш с Джошуа, в команде британца уверены, что повторный поединок состоится.

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По материалам: Чемпионат.com
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