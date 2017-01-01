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Уайлдер заявил, что Кличко никогда не отправлял его в нокдаун

Уайлдер заявил, что Кличко никогда не отправлял его в нокдаун

Несколько дней назад бывший боксёр Джонни Нельсон распространил информацию о том, что во время спаррингов между Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) в тренировочном лагере украинца, последний несколько раз отправлял американца в нокдаун. Уайлдер опроверг подобные высказывания.

«Нельсон сказал, что мы проводили несколько спаррингов с Кличко и что украинец отправлял меня в нокдаун, в том числе при помощи ударов по корпусу, — приводит слова Уайлдера BoxingScene. - Вспомним, что Владимир никого не отправлял на настил ринга ударом в корпус долгие годы, так почему я должен был стать первым боксёром за это время, кто упал от такого удара? Я вообще лишь раз был в его тренировочном лагере, и тогда ко мне было прекрасное отношение со стороны всех.

Мужик, перестань, к чему эти разговоры. Потом ты сказал, что моё отношение к Джошуа поменялось после того, как я увидел его бой с Кличко. Всё что я думаю о моём поединке с Энтони, так это то, что я надеру ему задницу».
По материалам: Чемпионат.com
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