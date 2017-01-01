«Спортсмены – ужасные эгоисты»: дилемма Кличко после поражения от Джошуа

Владимир Кличко пока не дал ответ, продолжит ли он свою боксерскую карьеру после поражение от Энтони Джошуа.Максим Розенко на портале Оbozrevatel.com – о возможном реванше между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.Уже прошел почти месяц с эпического боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа. Весьма вероятно, что разговор двух джентльменов при помощи жестов на стадионе «Уэмбли» будет признан боем года или даже десятилетия. Но мы попробуем заглянуть в более близкое будущее. За четыре прошедшие недели Владимир так не дал ответ, продолжит ли он свою боксерскую карьеру. Хотя если разложить по полочкам все плюсы и минусы, этот ответ напрашивается сам собой. Начнем с плюсов.Профессиональный бокс – в первую очередь бизнес, а уже затем спорт. И здесь нет никаких противоречий. Кассу боя делает публика. Чем интереснее бой для публики, тем выше касса. Публика хочет видеть выяснение отношений в ринге лучших, поэтому спортивная составляющая обычно не страдает.Так вот, по версии английских коллег, в Великобритании было продано около 1,5 миллиона трансляций. В отличие от украинских телезрителей, которые смотрели бой на телеканале «Интер» совершенно бесплатно, британцы могли увидеть прямую трансляцию мегафайта за 19,95 фунтов стерлингов. То есть, только с продажи трансляций на Туманном Альбионе выручка составила до 30 миллионов фунтов! А это около 1 миллиарда (!) гривен. Понятно, что британский телепартнер забрал себе прописанную в контракте часть прибыли с этого пирога, но пирог был такой, что, думается, никто не остался голодным.

Другие телеканалы также могли похвастаться своими рейтингами. Это был третий бой в истории американского телевидения, когда два местных, конкурирующих друг с другом телеканала, объединились и сообща транслировали поединок. Первый раз это случилось в июне 2002 года в рамках боя Леннокс Льюис – Майк Тайсон. Второй раз – в мае 2015 года во время поединка Флойда Мейвезера и Менни Паккьяо. Showtime, у которого контракт с промоутерскоцй компанией Джошуа показал бой в прямой трансляции. НВО, с который связан Кличко – в отложенной трансляции. На НВО поединок стал самым рейтинговым в этом году, собрав у экранов 890 000 зрителей. Приятен и другой факт – всего лишь на 4 тысячи зрителей он побил рекорд, который установил 8 апреля другой украинец Василий Ломаченко, который защищал свой титул в бою против американца Джейсона Сосы. На Showtime прямую трансляцию (неудобную по времени для американского зрителя) посмотрели 687 000 человек.Отмечу, что НВО и Showtime – кабельные каналы вроде украинского «Футбола» и поэтому их рейтинги не кажутся внушительными на фоне других общенациональных каналов. Так на немецкоязычном телеканале RTL (вещает на Германию, Австрию, Швейцарию и Люксембург) поединок посмотрели 10,43 миллиона человек, при этом среднее значения всей трансляции составило 9, 59 миллиона. На «Интере» бой посмотрели 4,4 миллиона зрителей и он стал самый рейтинговым спортивным событием года. Даже в соседней Польше на Polsat аудитория трансляции составила около миллиона человек (при среднем показателе – 920 000).Отдельно стоит сказать о билетах на «Уэмбли», которые стоили от 40 до 2000 фунтов. Все 90 000 билетов были раскуплены за считанные часы. Первый ряд в рингсайде на рынке перепродаж стоил 50 000 -70 000 фунтов за билет (!). Представьте, 2 миллиона гривен за один билет! Автор этих строк за последние 10 лет не пропустил ни одного боя Владимира, регулярно освещая их непосредственно с места событий, но никогда такого ажиотажа поединок с участием украинца не вызывал.Спортивная составляющая боя тоже была на высоте. Нашлось место и драме, когда после нокдауна Владимир поднялся и в следующем раунде уложил Энтони на канвас ринга (казалось, что Джошуа до конца трехминутки пребывал в состоянии грогги). И геройстве, причем со стороны обоих боксеров – рубка в ближнем бою, второе дыхание у британца и поднимавшийся после тяжелых второго и третьего нокдаунов украинец. Думается, что качеством бокса остались довольны все. При этом вполне осязаемой (особенно после падения Джошуа) представлялась картина, когда рефери в ринге после окончания боя поднимает руку разменявшему пятый десяток украинцу.

Для Джошуа матч-реванш с Кличко принесет самые большие деньги, никто из других боксеров не вызовет такой интерес публики. Аналогично и для Кличко. У Джошуа были обязательства провести обязательную защиту титула IBF против челенджера (официального претендента на титул) болгарина Кубрата Пулева, которого Кличко эффектно нокаутировал в 2014 году. Но промоутер Джошуа Эдди Хирн уже написал письмо в IBF (Международная федерация бокса) с просьбой перенести обязательную защиту. Отмечу, что IBF – коммерческая организация, которая получает отчисления за санкционирование поединка (обычно это 2-3 процента с призового фонда боя), и эти проценты с боя Джошуа – Кличко или с Джошуа – Пулев, как говорят в Одессе, две большие разницы.Параллельно менеджмент Джошуа начал переговоры с командой Пулева, чтобы она согласилась на перенос. В профессиональном боксе существует практика отступных. То есть, боксер, который является первым номером рейтинга и имеет первоочередное право сразиться с чемпионом, получает чек за ожидание этого боя. Или же получает какие-то гарантии или условия, которые его устраивают, чтобы он «пропустил человека в очереди».Судя по откликам, команды Джошуа и Пулева близки к компромиссу. Эдди Хирн даже не побоялся назвать в СМИ предварительную дату матча-реванша – 28 октября, стадион «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс), который вмещает 74 500 зрителей и на котором уже 3 июня пройдет финал Лиги чемпионов. Арена – полностью крытая, так что на ней можно проводить бои и в холодное время года.В интервью автору этих строк накануне боя Владимир не постеснялся признаться, что «все спортсмены – ужасные эгоисты». Думаю, он был уверен в свой победе над Джошуа, имел реальный шанс не обмануться в своих ожиданиях, но в итоге на пресс-конференции после боя был вынужден разводить руками и говорить «Я не понимаю, что, черт возьми, произошло». Зная Владимира, уверен, что он, в свою очередь, убежден, что ему по силам выиграть матч-реванш. И даже настоятельные советы, например, Виталия Кличко завершить карьеру на этой мажорной ноте, не вызовут трещину в убеждениях Владимира. Его эго сильно задето и жаждет сатисфакции.

Много лет братья Кличко представляли Лигу чемпионов, а все остальные боксеры хэвивейта – другую лигу, рангом пониже. На протяжении 10 лет Виталий с Владимиром могли дуэтом петь композицию из творчества Бориса Гребенщикова «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?!». И этот посыл был бы верным – ее не было. Но природу не обманешь. Когда Владимир разменял пятый десяток, расстановка сил в супертяжелом дивизионе поменялась.

На данный момент, по моему субъективному мнению, есть три боксера, вероятность неудачи во встречах с которыми у украинца составит более 50 процентов. Это Энтони Джошуа, чемпион мира американец Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри , которому Владимир уступил в 2015 году. Эра Кличко неумолима движется вперед уже по финишной прямой. С этим тяжело смириться и это непросто признать. В первую очередь – самому Владимиру (уверен, он со мной не согласится). В матче-реванше у Джошуа теперь будет больше шансов на победу, чем было до их первого боя. Плюс 29 апреля в Лондоне Кличко был в отличных физических кондициях. Какими они будут через полгода – прогнозировать сложно.

Личность Владимира давно вышла сугубо за рамки бокса. Мало кто из украинцев обладает таким авторитетом в мире, как Кличко. Он дружит с Сильвестром Сталоне и Арнольдом Шварценеггером, читает лекции в швейцарском университете по инновационному менеджменту (!), насколько мне известно, небезуспешно реализует свои бизнес-проекты. Как-то, по-моему, в марте 2010 года в Дюссельдорфе за день до боя Владимира с Эдди Чамберсом мы разговорились с тогдашним наставником украинца знаменитым американским тренером Эммануэлем Стюардом. Когда речь зашла, возможен ли матч-реванш Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом (которого Стюард тренировал и выводил в ринг в их легендарном сражении 2003 года), Мэнни ответил: «У Леннокса такой счет в банке, что ему на все наплевать». У Владимира в этом плане, думается, похожая ситуация. Да и семья в лице второй половинки, американской актрисы Хэйден Панеттьери вряд ли будет в восторге от идеи ее главы продолжить свои выходы в ринг.