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Тайсону Фьюри придется отложить свое возвращение следующего года

Тайсону Фьюри придется отложить свое возвращение следующего года

Бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО), вероятнее всего, придётся отложить своё возвращение до следующего года в связи с тем, что слушания по его делу Британским антидопинговым агентством (UKAD) серьёзно задерживаются, сообщает The Sun.

Промоутер Фрэнк Уоррен назвал позорной ситуацию, предполагающую задержку слушаний до октября, поскольку она означает, что из карьеры британского боксёра выпадет шесть месяцев. Ранее боксёр объявил о намерении возобновить карьеру и планировал выйти на ринг уже в этом году.

UKAD обязала Тайсона Фьюри объяснить проваленный тест на допинг в 2015 году, из-за которого он был лишён боксёрской лицензии.
По материалам: Чемпионат.com
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