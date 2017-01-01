Владимир Кличко: Мне очень жаль, что не удалось совершить задуманное

Сегодня, 11:53 225 | Единоборства / Бокс

Бывший многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец



«Сегодня победил лучший, и это был невероятный момент для бокса. Энтони был лучше меня в ринге. Мне очень жаль, что не удалось совершить задуманное. Это не сработало, но - мое большое уважение Энтони.



Реванш? Конечно, в контракте есть пункт об этом, но сейчас мне нужно просто сесть и проанализировать, что же, к черту, произошло? Мне хотелось бы, чтобы я мог победно вскинуть руки после боя, но мои поздравления Энтони. Он поднялся, он дрался, и он завоевал эти титулы», - сказал Владимир Кличко.



Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли» в ночь на 30 апреля.

Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.



Смотрите также: Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео) Бывший многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в интервью после поражения от британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) отдал должное своему сопернику и отказался говорить что-то конкретное по поводу матча-реванша.«Сегодня победил лучший, и это был невероятный момент для бокса. Энтони был лучше меня в ринге. Мне очень жаль, что не удалось совершить задуманное. Это не сработало, но - мое большое уважение Энтони.Реванш? Конечно, в контракте есть пункт об этом, но сейчас мне нужно просто сесть и проанализировать, что же, к черту, произошло? Мне хотелось бы, чтобы я мог победно вскинуть руки после боя, но мои поздравления Энтони. Он поднялся, он дрался, и он завоевал эти титулы», - сказал Владимир Кличко.Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли» в ночь на 30 апреля.Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.

По материалам: Boxingnews