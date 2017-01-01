Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



Фото: klitschko-brothers.com



Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец(64-4, 53 КО), которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF британцем(18-0, 18 КО), завершает подготовку к поединку.Заключительный тренировочный сбор Владимир по традиции проводит в австрийском Гоинге, а подойти к одному из самых важных боев в карьере в оптимальной форме ему помогает большая команда.