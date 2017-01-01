Менеджер Андре Уорда предложил Путину пари

Джеймс Принс, менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Андре Уорда (31-0, 15 КО), предложил президенту России Владимиру Путину пари на исход матча-реванша между его подопечным и российским боксером Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО).«Мы были бы рады видеть Владимира Путина на бою в Лас-Вегасе, - приводит слова Принса TMZ. - Если он решит приехать и посмотреть эту бойню, то пусть не удивляется нокауту Ковалева. Я бы заключил с Путиным пари. 500 тысяч долларов? Можно поспорить и на сумму покрупнее», — сказал Принс.Напомним, матч-реванш Ковалев – Уорд состоится 17 июня на ринге Mandalay Bay в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, которыми владеет американец.Их первый поединок состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой Уорда единогласным решением судей.