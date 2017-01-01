Джордж Формен: Если Кличко выиграет, мир бокса перевернется!

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Формен считает британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) небольшим фаворитом в предстоящем поединке с украинцем



«У меня Джошуа небольшой фаворит, но Кличко знает, как побеждать, и как использовать свои габариты – отметил Формен в интервью Sport Bild. - Если он снова завоюет титул чемпиона мира – о, Боже, только представьте это! Если Кличко выиграет, мир бокса перевернется!».



Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля В Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.



Легендарный американский супертяжеловес Джордж Формен считает британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) небольшим фаворитом в предстоящем поединке с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО). В то же время, «Большой» Джордж напоминает, что Кличко не занимать опыта, и это вкупе с антропометрией украинца может сыграть решающую роль.«У меня Джошуа небольшой фаворит, но Кличко знает, как побеждать, и как использовать свои габариты – отметил Формен в интервью Sport Bild. - Если он снова завоюет титул чемпиона мира – о, Боже, только представьте это! Если Кличко выиграет, мир бокса перевернется!».Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля В Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.