Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)





За три недели до боя на показательной тренировке Кличко продемонстрировал представителям СМИ свою форму.



Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) в своем тренировочном лагере в австрийском Гоинге проводит заключительный этап подготовки к бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).За три недели до боя на показательной тренировке Кличко продемонстрировал представителям СМИ свою форму.Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном лондонском стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Фото BoxingScene



