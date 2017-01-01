Владимир Кличко о планах на прощальный бой в карьере

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец



При этом Кличко отметил, что для этого должно сложиться несколько факторов.



«Эта арена соответствует всем требованиям проведения чемпионских поединков. Национальный спорткомплекс «Олимпийский» ничем не уступает лучшим стадионам Германии. Но для того чтобы я провел там поединок, нужно учитывать несколько факторов. Со своей стороны я признаю, что действительно хочу провести бой в Киеве. Было бы символично провести здесь мой прощальный бой», - сказал Кличко.



Напомним, 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Кличко выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа. На кону боя будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.



Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 KO) признался, что хочет провести прощальный бой на стадионе «Олимпийский» в Киеве.При этом Кличко отметил, что для этого должно сложиться несколько факторов.«Эта арена соответствует всем требованиям проведения чемпионских поединков. Национальный спорткомплекс «Олимпийский» ничем не уступает лучшим стадионам Германии. Но для того чтобы я провел там поединок, нужно учитывать несколько факторов. Со своей стороны я признаю, что действительно хочу провести бой в Киеве. Было бы символично провести здесь мой прощальный бой», - сказал Кличко.Напомним, 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Кличко выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа. На кону боя будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

По материалам: Сайт Динамо Киев