На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри

Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри

Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) заявил, что не собирался ни на что намекать, размещая в соцсети совместное фото с соотечественником и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) вскоре после того, как последний объявил о возвращении на ринг 13 мая.

«Я ничего не говорил, а просто разместил картинку. На прошлой неделе этот клоун назвал меня политиком, и я счел это за честь. Смайлик, щелкающий его по бороде – это так, всего лишь мысль… Вы спрашиваете меня, буду ли я драться с Тайсоном? А почему бы и нет?» – заявил Беллью.

Питеру Фьюри – дяде и тренеру Тайсона – также по душе идея такого поединка: «Думаю, это было бы здорово. Местное дерби. Хороший вариант».

Напомним, что 4 марта Беллью дебютировал в супертяжелой категории, остановив в 11-м раунде Дэвида Хэя.
По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джошуа: Буду очень рад, если Беллью жестко нокаутирует Хэя
Беллью: Я сломал руку в бою с Хэем
Хэя прооперировали после поражения от Беллью
Промоутер Уайлдера: Рассмотрим вариант с Беллью, но Паркер в приоритете
Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью
Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом
Хэй: В бою со мной Беллью рискует жизнью
Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя и закроет ему рот раз и навсегда
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри
Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом
Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения
Тайсон Фьюри: Буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии
Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Последние новости спорта

15:24 Россиянин Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU; Доценко – 23-й 46 | Биатлон

12:25 Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая 145 | Биатлон

12:07 Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри 140 | Бокс

11:56 Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом 128 | Бокс

11:20 Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения 131 | Бокс

10:21 НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве» 105 | Хоккей

09:47 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Бостону», «Хьюстон» - «Юте», «Миннесота» обыграла «Клипперс» и другие результаты 134 | Баскетбол

08:48 Илья Марченко не пробился в основную сетку на Masters 1000 в Индиан-Уэллсе 153 | Теннис

08:34 Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной 151 | Теннис

22:45 УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз» 225 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы
Индиан-Уэллс. Марченко стартовал с победы в квалификации
Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе
Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (174)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги