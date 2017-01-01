Хэй: Пункта о реванше у нас с Беллью не было, так что сейчас я на его милости

Экс-чемпионом мира в двух весовых категориях британец



По признанию Дэвида, он еще никогда не испытывал ничего подобного за всю карьеру.



«Я не ожидал от него такой способности держать удар и подобной выносливости, — сказал Хэй. — Беллью сегодня был намного лучше меня. Я по-прежнему считаю, что более одарен от природы, чем он, но парень сегодня был храбрее соперника. Он выдержал мои наилучшие удары, вернулся с ответкой и уложил меня.



Никогда такого боя не было. Он реально мужик. Но я хочу реванш. Надеюсь, он согласится на него, и мы проведем ответный бой где ему вздумается, пускай и в Ливерпуле. Пункта о реванше у нас не было, так что сейчас я на его милости. Ни о каких мировых титулах теперь уже не думаю: сначала нужно пройти этого парня».



Вскоре после боя Дэвида увезли в больницу, где в ближайшие часы ему предстоит операция на ахилловом сухожилии. В 6-м раунде боя Хэй повредил правую щиколотку, либо разбередил старую травму, слухи о которой появились незадолго до боя. Экс-чемпионом мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) проиграл своему соотечественнику Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде. 12-раундовый, не титульный бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).По признанию Дэвида, он еще никогда не испытывал ничего подобного за всю карьеру.«Я не ожидал от него такой способности держать удар и подобной выносливости, — сказал Хэй. — Беллью сегодня был намного лучше меня. Я по-прежнему считаю, что более одарен от природы, чем он, но парень сегодня был храбрее соперника. Он выдержал мои наилучшие удары, вернулся с ответкой и уложил меня.Никогда такого боя не было. Он реально мужик. Но я хочу реванш. Надеюсь, он согласится на него, и мы проведем ответный бой где ему вздумается, пускай и в Ливерпуле. Пункта о реванше у нас не было, так что сейчас я на его милости. Ни о каких мировых титулах теперь уже не думаю: сначала нужно пройти этого парня».Вскоре после боя Дэвида увезли в больницу, где в ближайшие часы ему предстоит операция на ахилловом сухожилии. В 6-м раунде боя Хэй повредил правую щиколотку, либо разбередил старую травму, слухи о которой появились незадолго до боя.