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Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно

Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (28-2, 26 КО) опроверг слухи о том, что может сняться с поединка против соотечественника Тони Беллью (28-2-1, 18 КО) из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ранее эту информацию опубликовало британское издание The Sun, отметив, что Хэй недавно побывал у своего врача в Мюнхене.

«Я отправился к своему врачу, как делаю это перед каждым боем, — цитирует Хэя BoxingScene. - Я вижусь с ним в начале своего тренировочного лагеря и в конце.
Думаю, что это весьма забавно. Я начал получать телефонные звонки от людей, которые спрашивали, получил ли я травму. С моим ахиллом все прекрасно. Я точно знаю, откуда взялись эти слухи. Так же, как и слухи о моим проблемах с плечом и спиной. Лагерю Беллью нужно прибавить себе уверенности».
 
Поединок Дэвида Хэя с Тони Беллью состоится 4 марта в Лондоне (Великобритания) на О2 Arena.
По материалам: Чемпионат.com
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