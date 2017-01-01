Вашингтон: Уайлдер будет потрясен точно так же, как и все, кто выходил против меня

Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) спокоен перед боем против Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО), в котором ему мало кто дает шанс на успех. Бывший игрок в американский футбол утверждает, что пропускать от нокаутера не собирается, пишет BoxingScene.«Уайлдер будет потрясен точно так же, как и практически все, кто выходил против меня, —пиарит бой Вашингтон. - Устрою ему сюрприз. Для него это будет хороший урок скромности.Да каждый может ввалить!.. А то все только и говорят, какой сильный у него удар. Если он улучит момент и вломит — да, тут без вопросов. Но я знаю, что мне придется быть внимательным в защите против этой его плюхи. И я знаю, как защищаться. Моя проблема в атаке, а не защите. Нужно поучиться атаковать», — признался претендент.Ранее Деонтей заявил, что, по его мнению, Вашингтон не готов к такому уровню соперничества и проиграет чемпиону.«Он может считать, как его душе угодно, —не расстраивается Джеральд. — Пускай себе. Я же знаю, в чем заключается моя работа, и как ее нужно проделать. Знаю, каковы мои цели, и в курсе, что нужно, чтобы их достичь. Над этим и собираюсь поработать в вечер боя. Посмотрим на его бокс против моего».Напомним, поединок состоится 25 февраля в Алабаме (США). Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.