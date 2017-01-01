На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Вашингтон: Уайлдер будет потрясен точно так же, как и все, кто выходил против меня

Вашингтон: Уайлдер будет потрясен точно так же, как и все, кто выходил против меня

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) спокоен перед боем против Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО), в котором ему мало кто дает шанс на успех. Бывший игрок в американский футбол утверждает, что пропускать от нокаутера не собирается, пишет BoxingScene.

«Уайлдер будет потрясен точно так же, как и практически все, кто выходил против меня, —пиарит бой Вашингтон. - Устрою ему сюрприз. Для него это будет хороший урок скромности.

Да каждый может ввалить!.. А то все только и говорят, какой сильный у него удар. Если он улучит момент и вломит — да, тут без вопросов. Но я знаю, что мне придется быть внимательным в защите против этой его плюхи. И я знаю, как защищаться. Моя проблема в атаке, а не защите. Нужно поучиться атаковать», — признался претендент.

Ранее Деонтей заявил, что, по его мнению, Вашингтон не готов к такому уровню соперничества  и проиграет чемпиону.

«Он может считать, как его душе угодно, —не расстраивается Джеральд. — Пускай себе. Я же знаю, в чем заключается моя работа, и как ее нужно проделать. Знаю, каковы мои цели, и в курсе, что нужно, чтобы их достичь. Над этим и собираюсь поработать в вечер боя. Посмотрим на его бокс против моего».

Напомним, поединок состоится 25 февраля в Алабаме (США). Для Уайлдера это будет  пятая добровольная защита титула.

Читайте также. Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов

Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов


По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов
Соперником Деонтея Уайлдера станет Джеральд Вашингтон
Дибелла: Вашингтон — лучший оппонент для Уайлдера, чем Вавжик
Уайлдер: Победитель боя Джошуа-Молина должен выйти на меня
Уайлдер не будет спешить с боем против Кличко
Уайлдер: Не собираюсь задерживаться в боксе надолго
Леннокс Льюис: Поветкин может победить Уайлдера, но только досрочно
Тайсон Фьюри: «Уайлдер очень сырой, но удар у него очень сильный»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Вашингтон: Уайлдер будет потрясен точно так же, как и все, кто выходил против меня
Жена Дениса Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянии
Макс Бурсак сразится c Хильберто Рамиресом за титул WBO
Пакьяо: Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую
Сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене суда присяжных

Последние новости спорта

17:12 Свендсен: Больше всего боюсь, что не попаду в состав эстафеты 64 | Биатлон

16:47 Кубок Федерации. Украинские теннисистки довольны результатами жеребьевки 136 | Теннис

16:25 Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн 118 | Формула-1

16:06 Вашингтон: Уайлдер будет потрясен точно так же, как и все, кто выходил против меня 145 | Бокс

15:05 Жена Дениса Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянии 125 | Бокс

14:55 Макс Бурсак сразится c Хильберто Рамиресом за титул WBO 148 | Бокс

14:40 Защитник сборной Украины стал MVP чемпионата Австралии по баскетболу 127 | Баскетбол

14:24 Кристина Дмитренко – серебряный призер в спринте на олимпийском юношеском фестивале 171 | Биатлон / Главные новости спорта

13:55 Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы 136 | Теннис

13:07 Губерниев: В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях 188 | Биатлон

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Кристина Дмитренко – серебряный призер в спринте на олимпийском юношеском фестивале
Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шербуре
Мартен Фуркад – чемпион мира в гонке преследования; Пидручный – 14-й
Кубок Федерации. Свитолина обыграла Гаврилову и принесла победу Украине в матче с Австралией
Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону; Меркушина - восьмая









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (284)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги