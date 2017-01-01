Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает, что чемпион IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) не справится с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
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