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Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа

Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает, что чемпион IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) не справится с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

«Мое сердце за Джошуа, но разум за Кличко. Не думаю, что Джошуа готов к этому бою, — цитирует Уайлдера Boxing Scene. - Давайте смотрите правде в глаза — в Англии любят устраивать шумиху вокруг своих бойцов. В бою с Кличко, опытным парнем, который все пережил и сталкивался с любым стилем, Джошуа будет тяжело.

Их стили хорошо подходят друг другу. Кличко очень умный контрпанчер. Джошуа, хоть и молод, может здорово ударить. Но у него нет никакой гибкости. Кличко любит таких бойцов. Тайсон Фьюри побил его только потому, что неудобно двигался. Он был гибок и подвижен. А Кличко скован. Он робот».

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
По материалам: Чемпионат.com
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