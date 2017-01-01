Джошуа: Люди говорят, что мне рано драться с Кличко, но я справлюсь

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что несмотря на предостережения о том, что ему слишком рано драться с опытнейшим украинцем



«Люди говорят, что мне слишком рано драться с Владимиром Кличко. Но моя цель остается прежней - победа. Я справлюсь со своей задачей», - сказал Энтони Джошуа.



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.





Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что несмотря на предостережения о том, что ему слишком рано драться с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО), он уверен, что сможет справиться со своей задачей в этом бою.«Люди говорят, что мне слишком рано драться с Владимиром Кличко. Но моя цель остается прежней - победа. Я справлюсь со своей задачей», - сказал Энтони Джошуа.Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.

По материалам: Boxingnews