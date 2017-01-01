На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Команда Гассиева: Бой с Усиком маловероятен, а реванш с Лебедевым возможен
Мурат ГассиевРоссийские тяжеловесы Денис Лебедев (29-3, 22 КО) и Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) заинтересованы в проведении боя-реванша. Как сообщают «Известия», в ближайшее время стороны боксеров сядут за стол переговоров для обсуждения условий поединка.

«Гассиев и Лебедев могут провести бой-реванш уже летом 2017 года, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Если сторонам удастся прийти к соглашению, то на кону будут стоять два пояса — титул чемпиона WBA и чемпиона IBF, который Мурат отобрал у Дениса в недавнем поединке. По предварительным данным, бой может пройти в Москве».

«Буду рад провести объединительный бой, — признался Мурат Гассиев. — Передо мной стоит цель стать абсолютным чемпионом мира, а это значит — победить всех обладателей чемпионских поясов в моей весовой категории. Денис — обладатель пояса чемпиона WBA, поэтому он мой потенциальный соперник. Буду рад вновь встретиться с ним на ринге и снова помериться силами».

Промоутерская компания «Мир бокса», представляющая интересы Дениса Лебедева, никак не прокомментировала данную информацию. Однако сам 37-летний боксер заявил, что крайне заинтересован в проведении реванша.

«Хочу провести повторный бой с Гассиевым, — сказал Денис Лебедев. — Я не согласен с результатами первого поединка и рассчитываю, что смогу отвоевать потерянный титул чемпиона IBF».

По сообщению источника «Известий» в команде Гассиева, вероятность того, что поединок Лебедев — Гассиев состоится, очень высока.

«Мурат Гассиев хотел бы видеть в качестве потенциальных соперников в первую очередь обладателей чемпионских титулов, — сказал источник. — При детальном изучении графика действующих чемпионов можно увидеть, что лишь Лебедев и Усик не имеют в ближайшее время закрытых боями дат. Следовательно, они открыты для предложений и заинтересованы в проведении поединка. Однако бой с Усиком маловероятен, поскольку Александр является гражданином Украины. А вот реванш с Денисом будет интересен и выгоден всем — если их первый бой собрал полный стадион, то интерес ко второму будет еще выше».

Мурат Гассиев и Денис Лебедев провели бой за титул чемпиона мира по версии IBF 4 декабря 2016 года. Раздельным решением судей победа была присуждена Гассиеву.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Усик готов провести бой с Гассиевым
Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его
Победа Гассива над Лебедевым в фотографиях
Промоутер Гассиева: Мы готовы на реванш, если команда Лебедева поставит на кон пояс WBA
Менеджер Лебедева: Денис сделал сделал все, что мог
Фредди Роуч: Гассиев был похож на зверя в бою с Лебедевым
Мурат Гассиев отобрал титул IBF у Дениса Лебедева (Видео боя)
Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украина поборется за право проведения Чемпионата Европы по боксу среди мужчин
Джеймс Али Башир: У Поветкина третий раз находят запрещенные препараты – и все ОК
Команда Гассиева: Бой с Усиком маловероятен, а реванш с Лебедевым возможен
Деонтей Уайлдер о бое Кличко - Джошуа
Хэй: Уйду из бокса через полтора-два года, забрав все чемпионские пояса

Последние новости спорта

18:12 Сундбю не подписал требование лыжников к FIS и МОК жестче реагировать на доклад Макларена 65 | Лыжные гонки

17:59 Антон Шипулин: Соперники сделали хороший подарок в индивидуальной гонке 77 | Биатлон

17:35 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 89 | Биатлон

17:11 Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце 189 | Биатлон / Главные новости спорта

15:28 УХЛ. 32-й тур. Дженералз – Донбасс: превью матча 126 | Хоккей

15:11 Украина поборется за право проведения Чемпионата Европы по боксу среди мужчин 151 | Бокс

14:49 На Australian Open водитель насмерть сбил трех человек возле кортов 83 | Теннис

14:31 Australian Open. Федерер обыграл Бердыха и сыграет с Нишикори в 1/8 финала 102 | Теннис

13:43 Джеймс Али Башир: У Поветкина третий раз находят запрещенные препараты – и все ОК 153 | Бокс

13:28 Австралиец Эван одержал третью победу, выиграв 4-й этап на велогонке «Тур Даун Андер» (+Видео) 125 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (247)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги