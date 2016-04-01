Эдди Хирн: Спрос на билеты на бой Джошуа - Кличко просто феноменальный!

Грандиозный мегафайт между



Сумасшедший ажиотаж среди фанатов привел к тому, что билеты на предстоящий унификационный поединок за титулы WBA Super, IBF, IBO были раскуплены в общей сложности за 3-4 часа. И это при том, что легендарный стадион «Уэмбли», где пройдет бой, вмещает в себя пока 80 тысяч зрителей. Напомним, что продажи билетов на предстоящий супербой велись в два этапа и каждый раз продажа не проходила более двух часов.



16 января был выкуплен остаток в количестве 40 тысяч билетов! Вторая партия билетов на этот блокбастер, по информации промоутерской компании Эдди Херна «Matchroom Boxing», была просто сметена в пределах одного часа, когда они поступили в продажу в обеденное время в понедельник, а общее количество проданных билетов в настоящее время уже превышает рекорд, установленный чемпионом мира в суперсреднем весе Карлом Фрочем в матче-реванше против Джорджа Гроувза в 2014 году на том же «Уэмбли».



Промоутер Эдди Херн заявил: «Спрос на билеты на бой Джошуа против Кличко просто феноменальный! Это, безусловно, самый большой бой в истории британского бокса и мы бы без проблем продали «Уэмбли» дважды. Мы подали запрос в совет мэрии, чтобы увеличить мощности еще хотя бы на 5000 билетов. Мы уверены в положительном ответе, так что ждите в ближайшее время от нас дальнейших новостей».



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Грандиозный мегафайт между Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и британским чемпионом по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), который состоится 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли», вызвал настоящий ажиотаж в Великобритании.Сумасшедший ажиотаж среди фанатов привел к тому, что билеты на предстоящий унификационный поединок за титулы WBA Super, IBF, IBO были раскуплены в общей сложности за 3-4 часа. И это при том, что легендарный стадион «Уэмбли», где пройдет бой, вмещает в себя пока 80 тысяч зрителей. Напомним, что продажи билетов на предстоящий супербой велись в два этапа и каждый раз продажа не проходила более двух часов.16 января был выкуплен остаток в количестве 40 тысяч билетов! Вторая партия билетов на этот блокбастер, по информации промоутерской компании Эдди Херна «Matchroom Boxing», была просто сметена в пределах одного часа, когда они поступили в продажу в обеденное время в понедельник, а общее количество проданных билетов в настоящее время уже превышает рекорд, установленный чемпионом мира в суперсреднем весе Карлом Фрочем в матче-реванше против Джорджа Гроувза в 2014 году на том же «Уэмбли».Промоутер Эдди Херн заявил: «Спрос на билеты на бой Джошуа против Кличко просто феноменальный! Это, безусловно, самый большой бой в истории британского бокса и мы бы без проблем продали «Уэмбли» дважды. Мы подали запрос в совет мэрии, чтобы увеличить мощности еще хотя бы на 5000 билетов. Мы уверены в положительном ответе, так что ждите в ближайшее время от нас дальнейших новостей».Читайте также. Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50