Гассиеву может быть интересен бой с Гловацки

Польский боксер Кшиштоф Гловацкий известен в США, поэтому чемпиону мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву бой с ним с точки зрения пиара вполне может быть интересен, заявил агентству



Федор Лапин, тренер Кшиштофа Гловацки, заявил, что чемпиону мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву бой с польским боксером вполне может быть интересен с точки зрения пиара.



На прошлой неделе представитель Гловацки Анджей Василевский заявил, что сторону Гассиева интересует возможность проведения боя с поляком.



Гловацки в сентябре проиграл украинцу



«У Гловацки и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацки без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе легких и промежуточных боев. Мы, например, могли "вилять" перед Усиком. И я вот разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача – взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет против. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацки - хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении.



А для нас это хорошая возможность получить титул чемпиона мира. В первой половине января идем к врачу и слушаем его рекомендации. В случае одобрения Кшиштофу хорошо бы провести бой в апреле», - сказал Лапин.

Польский боксер Кшиштоф Гловацкий известен в США, поэтому чемпиону мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву бой с ним с точки зрения пиара вполне может быть интересен, заявил агентствуФедор Лапин, тренер Кшиштофа Гловацки, заявил, что чемпиону мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву бой с польским боксером вполне может быть интересен с точки зрения пиара.На прошлой неделе представитель Гловацки Анджей Василевский заявил, что сторону Гассиева интересует возможность проведения боя с поляком.Гловацки в сентябре проиграл украинцу Александру Усику и потерял пояс чемпиона WBO, после чего боксеру были проведены две операции на руке. Гассиев завоевал титул IBF в декабре, одержав победу над соотечественником Денисом Лебедевым.«У Гловацки и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацки без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе легких и промежуточных боев. Мы, например, могли "вилять" перед Усиком. И я вот разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача – взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет против. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацки - хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении.А для нас это хорошая возможность получить титул чемпиона мира. В первой половине января идем к врачу и слушаем его рекомендации. В случае одобрения Кшиштофу хорошо бы провести бой в апреле», - сказал Лапин.