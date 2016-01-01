Уайлдер: Не собираюсь задерживаться в боксе надолго

Чемпион мира в супуртяжелом весе по версии WBC американец(37-0, 36 КО) заявил, что хочет в ближайшем будущем объединить титулы, поскольку не намерен оставаться в боксе очень долго.«Если все будет хорошо, проведу бой против победителя поединка Кличко — Джошуа, — приводит слова Уайлдера BoxingScene. - Супертяжелый дивизион начал оживать, мы хотим, чтобы это продолжалось. Меня не волнует, кто будет моим следующим соперником. Можно провести бой в моей стране или в чужой стране. Давайте, я не собираюсь задерживаться в этом спорте надолго. Хочу достичь своих целей и оставить после себя наследие. Хотелось бы вдохновлять своим примером молодых боксеров».Напомним, Уайлдер завоевал титул WBC в январе 2015 года, одержав победу над канадцем Бермейном Стиверном единогласным решением судей.Последний раз Уайлдер выходил в ринг в июне 2016 года, победив Криса Арреолу техническим нокаутом в 8-м раунде. Для Деонтея это была четвертая (добровольная) защита титула. После боя стало известно, что Уайлдер получил травму правой руки и выбыл до конца года.Ранее сообщалось, что Уайлдер уже приступил к тренировкам и выйдет в ринг 25 февраля против поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО). Для американца это будет уже пятая защита титула WBC.