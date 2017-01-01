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Пидручный о падении: По правилам там все нормально, сами не разминулись

Пидручный о падении: По правилам там все нормально, сами не разминулисьВ Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете. Падение Пидручного лишило украинцев шансов подняться на пьедестал.

Дмитрий прокомментировал свое выступление: «Первый раз такую гонку бежал, мне понравилось - эмоции классные. Обидно только за падение. Стрельба немного подвела: старался быстро стрелять, но не удалось! Много подготовки пропустил из-за болезни, и не было уверенности в стрельбе. Бежалось хорошо, ожидал худшего. Лыжи хорошо работали! О падении: ну что же, так произошло, мне некуда было деваться, в начале спуска попробовал в ближний радиус, он его начал закрывать, я сразу в дальний, он и там меня зажал, потом наступил мне на лыжу и все! По правилам там все нормально, сами не разминулись!»


По материалам: UA:Біатлон
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