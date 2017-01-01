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Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на первом этапе КМ; украинцы – десятые

Сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на первом этапе КМ; украинцы – десятыеВ классической смешанной эстафете победила сборная Норвегии, опередив на 5,3 секунды команду Италии, на 6,4 – команду Германии. Победители обошлись без штрафных кругов и использовали 13 дополнительных патронов. В пассиве итальянцев один штрафной круг и 6 дополнительных патронов, у немцев – 10 дополнительных патронов.

Украинцы Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима замкнули первую десятку, проиграв победителям 2 минуты 14,2 секунды и имея в пассиве шесть дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция), 26 ноября
Смешанная эстафет. 2х6 +2х7,5 км
1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свенсен) – 1:11.31,7 (0 штрафных кругов + 13 доп. патронов)
1. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) - +5,3 (1+6)
3. Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) - +6,4 (0+10)

10. УКРАИНА (Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима) - +2.14,2 (0+6)

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап. Валя Семеренко +16,5 (0+0) – 11-я
2-й этап. Елена Пидгрушная +1.09,1 (0+3) – 12-я
3-й этап. Сергей Семенов + 1.58,4 (0+1) – 11-й
4-й этап. Артем Прима +2.14,2 (0+2) – 10-й

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