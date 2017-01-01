Сергей Семенов: Думаю, эстафеты в Эстерсунде побежим я, Прима и Пидручный

Украинский биатлонист Сергей Семенов в интервью Sport.ua прокомментировал подготовку к олимпийскому сезону.
Сергей Семенов: «То, что планировали сделать на сборе в Кенморе, думаю, лично я на 90% точно выполнил. Ожидаю неплохих результатов. В последние дни мы особенно работали над эстафетной стрельбой. Тестировали и скорострельность, и скорость на трассе. Работали по полной.
Как у меня обстоят дела со стрельбой? Стрельба – это как фортуна, скажем. Не всегда к нам поворачивается лицом. Сейчас, в принципе, процентов на 90 доволен.
Пока тренеры не говорили, кто будет в каких гонках стартовать в Эстерсунде. Я думаю, что эстафеты побежим я, Артем (Прима, - Прим.) и Дима (Пидручный, - Прим.). Думаю, будет так, если никаких непредвиденных ситуаций не будет, но тренеры пока этого не говорили.
Я настраиваюсь одинаково на любую гонку: и на индивидуалку, и на спринт, и на персьют, – на что угодно. У меня особенного настроя на индивидуальную гонку нет. Просто так получается, что в силу каких-то физиологических и индивидуальных особенностей она у меня получается больше.
В принципе, сейчас я себя чувствую намного лучше, чем в сентябре. Конечно, еще такой легкости нету, но сейчас был тяжелый сбор, довольно серьезная нагрузка, поэтому легкости ожидать не стоит. Как раз есть пару дней еще перед стартами. Дома отдохнем, плюс за счет соревнований, я думаю, скоро выйдем на хороший уровень.
Конкретных планов на эти два с половиной дня, которые мы будем в Украине, у меня нет. Планирую посетить физиотерапевта. В основном буду отдыхать и делать легкие поддерживающие тренировки.
Почему совершу визит к физиотерапевту? Есть проблемы. Не всегда все так радужно, как может казаться. Думаю, с этим как раз справимся. Надеюсь, что это проблемы, которые, в принципе, решаются».
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.
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