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Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафете

Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафетеУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный в интервью Sport.ua прокомментировал подготовку к олимпийскому сезону.

Дмитрий Пидручный: «В целом сбор в Кэнморе прошёл неплохо. Правда, для меня он сложился не совсем гладко, ибо я немного приболел, пришлось 3-4 дня не тренироваться. Затем уже вошёл в ритм. Всё наверстать не успел, но в основном нагнал упущенное. Наверное, это был какой-то вирус, так как очень резко всё пошло: и горло, и нос, и кашель. Буквально за полдня я слёг.

Можно ли сказать, что главная гонка сезона – эстафета в Пхёнчхане? Возможно, и так. В основном мы готовимся к ней, там у нас больше шансов показать хороший результат. В других гонках шансы тоже есть, но эстафета, конечно, в приоритете.

Конкретно к этапу в Эстерсунде мы не готовились. Скорости как таковой у нас сейчас особо нет. Мы больше настроены на Олимпиаду, но о хороших результатах можно думать и в Эстерсунде. С той скоростью, которая у нас сейчас есть, при нулях можно бороться за высокие места.

Таких проблем со спиной, как в предыдущие годы, у меня нет. Хотя под нагрузками время от времени появляется усталость, но это такая же проблема, как и с другими частями тела, когда ты устал и крепатура появляется. Таких проблем, как раньше, сейчас нет».

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.

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