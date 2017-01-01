Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне мужская гонка преследования на 12,5 км.Победил россиянин Антон Шипулин, опередив на 5,7 секунды француза Мартена Фуркада, на 21,6 – норвежца Йоханнеса Бё. Шипулин пробежал один штрафной круг, Фуркад и Бё – по два.Развязка гонки наступила после четвертого огневого рубежа, на который все три призера прибыли одновременно. Шипулин закрыл все мишени и поехал за победой, а Мартен и Йоханнес поехали на штрафной круг. В борьбе за серебряную награду на предпоследнем подъеме француз предпринял атаку, которая увенчалась успехом, и ему удалось оторваться от норвежца.В цветочной церемонии финишировали точно стрелявший швед Фредрик Линдстрём и промахнувшиеся по два раза итальянец Лукас Хофер и австриец Юлиан Эберхард. Отметим, что Линдстрём стал единственным биатлонистом в гонке, прошедшим все огневые рубежи без потерь.Сергей Семенов допустил по одному промаху на каждом огневом рубеже и с отставанием в 1 минуту 48,5 секунды финишировал 17-м, опустившись по ходу гонки на 12 позиций.Напротив Артем Прима по ходу гонки поднялся на 18 позиций и с отставанием в 2 минуты 23,9 секунды при одном промахе, занял 21-е место.1 (3). Антон Шипулин (Россия) – 32.11,9 (0+0+1+0)2 (2). Мартен Фуркад (Франция) - +5,7 (1+0+0+1)3 (1). Йоханнес Бё (Норвегия) - +21,6 (1+0+0+1)4. Фредрик Линдстрём (Швеция) - +44,7 (0+0+0+)5. Лукас Хофер (Италия) - +55,5 (0+0+1+1)6. Юлиан Эберхард (Австрия) - +55,6 (0+0+1+1)17 (5). Сергей Семенов (Украина0 - +1.49,5 (1+1+1+1)21 (39). Артем Прима (Украина) - +2.23,9 (1+0+0+0)