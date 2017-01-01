Норвежцы выиграли супермикст на этапе Кубка IBU в Отепя, украинцы – 17-е

Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя заключительный этап Кубка IBU стартовал одиночной смешанной эстафетой.



Победили норвежские биатлонисты, избежавшие штрафных кругов и опередившие на 24,8 секунды шведов, на 50,3 – немцев. В пассиве шведов 2 штрафных круга, у немцев – один.



Украинцы Юлия Журавок и Артем Тищенко пробежали три штрафных круга, использовали 18 дополнительных патрона и финишировали 17-ми, проиграв победителям 2 минуты 52,9 секунды.



В эстафете принимали участие 29 команд.



Результаты украинцев на этапах:

1-й этап – Юлия Журавок – 15-я +56,4 (1+4)

2-й этап – Артем Тищенко – восьмой +59,1 (0+3)

3-й этап - Юлия Журавок – 12-я +1.50,6 (1+5)

4-й этап - Артем Тищенко – 17-й +2.52,9 (1+6)



Биатлон. Кубок IBU. Отепя (Эстония). 8 марта

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Мартин Фемштейневик) – 38.53,2 (0 штрафных кругов +11 доп. патронов)

2. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) - +24,8 (2+14)

3. Германия (Анна Вайдель, Доминик Райтер) - +50,3 (1+11)

4. Россия - +1.18,5 (3+13)

5. Австрия - +1.23,8 (4+16)

6. Франция - +1.35,5 (2+14)

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17. УКРАИНА (Юлия Журавок, Артем Тищенко) - +2.52,9 (3+18) Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя заключительный этап Кубка IBU стартовал одиночной смешанной эстафетой.Победили норвежские биатлонисты, избежавшие штрафных кругов и опередившие на 24,8 секунды шведов, на 50,3 – немцев. В пассиве шведов 2 штрафных круга, у немцев – один.Украинцы Юлия Журавок и Артем Тищенко пробежали три штрафных круга, использовали 18 дополнительных патрона и финишировали 17-ми, проиграв победителям 2 минуты 52,9 секунды.В эстафете принимали участие 29 команд.1-й этап – Юлия Журавок – 15-я +56,4 (1+4)2-й этап – Артем Тищенко – восьмой +59,1 (0+3)3-й этап - Юлия Журавок – 12-я +1.50,6 (1+5)4-й этап - Артем Тищенко – 17-й +2.52,9 (1+6)1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Мартин Фемштейневик) – 38.53,2 (0 штрафных кругов +11 доп. патронов)2. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) - +24,8 (2+14)3. Германия (Анна Вайдель, Доминик Райтер) - +50,3 (1+11)4. Россия - +1.18,5 (3+13)5. Австрия - +1.23,8 (4+16)6. Франция - +1.35,5 (2+14)...17. УКРАИНА (Юлия Журавок, Артем Тищенко) - +2.52,9 (3+18)