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Норвежцы выиграли супермикст на этапе Кубка IBU в Отепя, украинцы – 17-е

Норвежцы выиграли супермикст на этапе Кубка IBU в Отепя, украинцы – 17-е. Фото twitter.com/IBU

Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя заключительный этап Кубка IBU стартовал одиночной смешанной эстафетой.

Победили норвежские биатлонисты, избежавшие штрафных кругов и опередившие на 24,8 секунды шведов, на 50,3 – немцев. В пассиве шведов 2 штрафных круга, у немцев – один.

Украинцы Юлия Журавок и Артем Тищенко пробежали три штрафных круга, использовали 18 дополнительных патрона и финишировали 17-ми, проиграв победителям 2 минуты 52,9 секунды.

В эстафете принимали участие 29 команд.

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап – Юлия Журавок – 15-я  +56,4 (1+4)
2-й этап – Артем Тищенко – восьмой +59,1 (0+3)
3-й этап - Юлия Журавок – 12-я  +1.50,6 (1+5)
4-й этап - Артем Тищенко – 17-й +2.52,9 (1+6)

Биатлон. Кубок IBU. Отепя (Эстония). 8 марта
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Мартин Фемштейневик) – 38.53,2 (0 штрафных кругов +11 доп. патронов)
2. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) -  +24,8 (2+14)
3. Германия (Анна Вайдель, Доминик Райтер) - +50,3 (1+11)
4. Россия - +1.18,5 (3+13)
5. Австрия - +1.23,8 (4+16)
6. Франция - +1.35,5 (2+14)
...
17.  УКРАИНА (Юлия Журавок, Артем Тищенко) - +2.52,9 (3+18)
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