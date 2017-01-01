Итальянка Каррара выиграла спринт среди юниорок на ЧМ по биатлону; Кривонос – 20-я

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в словацком Осрбли завершился четвертый день юниорского чемпионата мира по биатлону.У юниорок в спринте на 7,5 км победила точно стрелявшая итальянка Микела Каррара, опередив на 15,2 секунды промахнувшуюся дважды норвежку Ингрид Ланмарк Тандревольд. Тройку призеров замкнула закрывшая все мишени француженка Миртиль Бегю, с отставанием от победительницы в 31,5 секунды.Лучшая из украинских биатлонисток Анна Кривонос пробежала два штрафных круга и заняла 20-е место, проиграв победиительнице 1 минуту 42,8 секунды. Марьяна Брыкайло также допустила два промаха, но стала лишь 42-й. По три промаха в пассиве Валерии Дмитренко – 45-я и Кристины Ковалевой – 58-я.1. Микела Каррара (Италия)– 20.57,8 (0+0)2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – +15,2 (1+0)3. Миртиль Бегю (Франция) – +31,5 (0+0)20. Анна Кривонос (Украина) - +1.42,8 (1+1)42. Марьяна Брыкайло (Украина) - +2.55,4 (1+1)45. Валерия Дмитренко (Украина) - +3.13,8 (2+1)58. Кристина Ковалева (Украина) - +4.38,8 (3+1)