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Семенов и Пидручный побегут в масс-старте на чемпионате мира в Холменколлене
Семенов и Пидручный побегут в масс-старте на чемпионате мира в ХолменколленеСегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене  чемпионат мира по биатлону завершится мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

Участниками гонки стали  призеры текущего чемпионата мира (спринт, преследование, индивидуальная гонка), биатлонисты, входящие в топ-15 общего зачета Кубка мира и спортсмены, набравшие больше очков на проходящем первенстве.

В гонке примут участие два украинских биатлониста. Сергей Семенов будет выступать под 20-м номером, Дмитрий Пидручный под 25-м.

Стартовый лист мужской гонки с массовым стартом:
1. Бенедикт Долль (Германия)
2. Мартен Фуркад (Франция)
3. Лоуэлл Бэйли (США)
4. Йоханнес Бё (Норвегия)
5. Ондржей Моравец  (Чехия)
6. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
7. Антон Шипулин (Россия)
8. Симон Шемпп (Германия)
9. Арнд Пайффер (Германия)
10. Эрик Лессер (Германия)
11. Джулиан Эберхард (Автсрия)
12. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)
13. Максим Цветков (Россия)
14. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
15. Михал Крчмарж (Чехия)
16. Красимир Анев (Болгария)
17. Симон Эдер (Австрия)
18. Евгений Гараничев (Россия)
19. Владимир Илиев (Болгария)
20. Сергей Семенов (Украина)
21. Тарьей Бё (Норвегия)
22. Доминик Ландертингер (Австрия)
23. Доминик Виндиш (Италия)
24. Кентен Фийон-Майе (Франция)
25. Дмитрий Пидручный (Украина)
26. Марио Дольдер (Швейцария)
27. Фредрик Линдстрем (Швеция)
28. Серафин Вистнер (Швейцария)
29. Михал Шлезингр (Чехия)
30. Клемен Бауэр (Словения)

Стартует гонка в 15:45 по киевскому времени.

В Кубке мира сезона 2016/2017 лидером зачета гонок с массовым стартом является Симон Шемпп, второй – Мартен Фуркад, третий –Эрик Лессер. Дмитрий Пидручный – 16-й, Сергей Семенов – 18-й.
 
На прошлогоднем чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене золото завоевал Йоханнес Бё,  серебро - Мартен Фуркад, бронзу –Уле Эйнар Бьрндален.
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