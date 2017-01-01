Юрай Санитра: Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия)



Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление подопечных.



Юрай Санитра: Первая половина гонки была очень хорошая. У Примы было четыре недели без стартов, но он показал очень хороший результат. Ходом был не хуже соперников. Думаю, что он сделал свою работу на сто процентов.



Семенов хорошо стрелял, и ходом тоже все было хорошо. После двух этапов позиция была хорошая. Если бы Семаков отработал без запасных, был бы контакт с лидерами.



Дима хотел рискнуть, но не получилось так, как было на последних эстафетах. Это были его промахи - на 12 и на 6. Стоя тоже хотел быстро отстрелять. Немного нервничал, стараясь выиграть у итальянца.



Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции. Я немного боялся этого старта, потому что не знал, в каком состоянии Прима находится. И вообще, было много негативных факторов перед этой эстафетой - проблемы Примы, проблемы с Кильчицким перед чемпионатом. Словом, у нас было немного не то состояние для того, чтобы бороться за подиум».

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) мужская сборная Украины заняла в эстафете 6-е место Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление подопечных.Первая половина гонки была очень хорошая. У Примы было четыре недели без стартов, но он показал очень хороший результат. Ходом был не хуже соперников. Думаю, что он сделал свою работу на сто процентов.Семенов хорошо стрелял, и ходом тоже все было хорошо. После двух этапов позиция была хорошая. Если бы Семаков отработал без запасных, был бы контакт с лидерами.Дима хотел рискнуть, но не получилось так, как было на последних эстафетах. Это были его промахи - на 12 и на 6. Стоя тоже хотел быстро отстрелять. Немного нервничал, стараясь выиграть у итальянца.Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции. Я немного боялся этого старта, потому что не знал, в каком состоянии Прима находится. И вообще, было много негативных факторов перед этой эстафетой - проблемы Примы, проблемы с Кильчицким перед чемпионатом. Словом, у нас было немного не то состояние для того, чтобы бороться за подиум».