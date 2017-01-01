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Юрай Санитра: Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции

Юрай Санитра: Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции. Фото biathlon.com.ua

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) мужская сборная Украины заняла в эстафете 6-е место.

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление подопечных.

Юрай Санитра: Первая половина гонки была очень хорошая. У Примы было четыре недели без стартов, но он показал очень хороший результат. Ходом был не хуже соперников. Думаю, что он сделал свою работу на сто процентов.

Семенов хорошо стрелял, и ходом тоже все было хорошо. После двух этапов позиция была хорошая. Если бы Семаков отработал без запасных, был бы контакт с лидерами.

Дима хотел рискнуть, но не получилось так, как было на последних эстафетах. Это были его промахи - на 12 и на 6. Стоя тоже хотел быстро отстрелять. Немного нервничал, стараясь выиграть у итальянца.

Шестая позиция – неплохая в этой конкуренции. Я немного боялся этого старта, потому что не знал, в каком состоянии Прима находится. И вообще, было много негативных факторов перед этой эстафетой - проблемы Примы, проблемы с Кильчицким перед чемпионатом. Словом, у нас было немного не то состояние для того, чтобы бороться за подиум».
По материалам: biathlon.com.ua
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