Урош Велепец: Даже не сомневались в том, чтобы ставить Лену на последний этап

Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером в эстафете 4х6 км.Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных.«Мы даже не сомневались в том, чтобы ставить Лену на последний этап. Она, может быть не такой сильный спринтер, но тактически умеет управлять гонкой очень хорошо. Сегодня она поступила абсолютно правильно: первый круг прошла с небольшим запасом, чтобы отработать стрельбу, потом зацепилась на втором круге, и снова сработала на рубеже. Ну и на концовку у нее осталось достаточно сил, потому что Дорен и Коукалова их растратили, рванув с первого круга.У Иры на втором рубеже немного замерзли руки сквозь мокрые перчатки, и потому после первого выстрела она долго не могла выполнить второй, потеряла на этом десять секунд, но все равно потом запасным закрыла промах. Сегодня у нас вообще была хорошая стрельба. Но не только у нас - большинство команд обошлись без штрафных кругов, а запасных патронов использовали всего на пару-тройку больше, чем мы.По выступлению Юли Джимы можно увидеть, что она уже немного устала, слишком большой багаж гонок на этом чемпионате позади. Но она выдала свой максимум на трассе и стреляла нормально.Настя Меркушина сказала, что лыжи сегодня ехали очень хорошо. Но для того, чтобы взять медаль, надо сложить все компоненты. Сегодня это удалось. И то, как она проявила себя на последнем круге».