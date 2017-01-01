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Урош Велепец: Даже не сомневались в том, чтобы ставить Лену на последний этап
Урош Велепец: Даже не сомневались в том, чтобы ставить Лену на последний этап Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером в эстафете 4х6 км.

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных.

Урош Велепец: «Мы даже не сомневались в том, чтобы ставить Лену на последний этап. Она, может быть не такой сильный спринтер, но тактически умеет управлять гонкой очень хорошо. Сегодня она поступила абсолютно правильно: первый круг прошла с небольшим запасом, чтобы отработать стрельбу, потом зацепилась на втором круге, и снова сработала на рубеже. Ну и на концовку у нее осталось достаточно сил, потому что Дорен и Коукалова их растратили, рванув с первого круга.

У Иры на втором рубеже немного замерзли руки сквозь мокрые перчатки, и потому после первого выстрела она долго не могла выполнить второй, потеряла на этом десять секунд, но все равно потом запасным закрыла промах. Сегодня у нас вообще была хорошая стрельба. Но не только у нас - большинство команд обошлись без штрафных кругов, а запасных патронов использовали всего на пару-тройку больше, чем мы.

По выступлению Юли Джимы можно увидеть, что она уже немного устала, слишком большой багаж гонок на этом чемпионате позади. Но она выдала свой максимум на трассе и стреляла нормально.

Настя Меркушина сказала, что лыжи сегодня ехали очень хорошо. Но для того, чтобы взять медаль, надо сложить все компоненты. Сегодня это удалось. И то, как она проявила себя на последнем круге».
По материалам: biathlon.com.ua
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