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Урош Велепец: Джима проиграла медаль из-за выстрела, которого даже не сделала
Урош Велепец: Джима проиграла медаль из-за выстрела, которого даже не сделалаВ Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону в женской индивидуальной гонке лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с двумя минутами штрафа заняла девятое место.

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал ее выступление.

«У Юли на последней стрельбе получился "самострел". Когда она закрыла затвор, выстрел сам пошел. Она даже пальцем не трогала. Зарядила, и патрон ушел. Это случается только пару раз в жизни. Она бы была третья. Потом еще испугалась и потеряла еще время на стрельбе. Фактически, Юля проиграла медаль из-за выстрела, которого даже не сделала».
По материалам: biathlon.com.ua
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