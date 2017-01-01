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Тренер чешских биатлониств: Нам приходят угрозы из-за сумасшедшего российского комментатора

Тренер чешских биатлониств: Нам приходят угрозы из-за сумасшедшего российского комментатора

В адрес чешских биатлонистов Михала Шлезингра и Габриэлы Коукаловой стали поступать угрозы из-за их позиции по применению допинга в российском спорте.

«Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких как сумасшедший российский комментатор Губерниев. Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ», – сказал тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш.

Чешская делегация на Чемпионате мира усилила меры предосторожности, а самим спортсменам запретили принимать подарки и пить из ранее открытых бутылок.

«Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас» , – цитирует тренера женской команды Зденека Витека iDNES.cz.

Напомним, на данный момент к активе сборной Чехии по биатлону две награды – одна золотая и одна бронзовая. Обладательницей обеих медалей является Габриэла Коукалова – золота в спринте и бронзы в гонке преследования.  

По материалам: isport.ua
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