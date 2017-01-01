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21:17 Меркушина, Джима и Пидгрушная побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене 37 | Биатлон

20:47 Мартен Фуркад: Думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой 99 | Биатлон

20:37 Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео) 124 | Биатлон / Видео

19:11 Юрай Санитра: Сегодняшняя гонка была специфической по условиям стрельбы 152 | Биатлон

18:45 Мартен Фуркад: Шипулина знаю уже 10 лет, и этот эпизод не повлияет на наши отношения 153 | Биатлон

18:37 Шипулин: Решили с Фуркадом помириться 147 | Биатлон

17:57 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций сохранила 6-е место 163 | Биатлон

17:22 Немец Доль – чемпион мира по биатлону в спринте; Пидручный – 28-й 242 | Биатлон / Главные новости спорта

17:02 Кубок Федерации. Свитолина обыграла Барти, Украина – Австралия 2:0 229 | Теннис / Главные новости спорта