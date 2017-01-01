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Немец Доль – чемпион мира по биатлону в спринте; Пидручный – 28-й

Немец Доль – чемпион мира по биатлону в спринте; Пидручный – 28-й

Сегодня, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Победил немец Бенедикт Доль. В борьбе за золото норвежец Йоханнес Бё, бежавший за Долем, уступил ему лишь 0,7 секунды. Бронза досталась  французу Мартену Фуркаду. Доль и Бё стреляли точно, а Фуркад пробежал два штрафных круга.
Отметим, что для Доля это первое золото в карьере. До этого в его активе было эстафетное серебро прошлогоднего чемпионата.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный допустил по промаху на каждом огневом рубеже и занял 28-е место, проиграв победителю 1 минуту 26,1 секунды. Сергей Семенов с тремя штрафными кругами стал 41-м. Александр Жирный и Владимир Семаков пробежали по два штрафных круга и заняли 58-е и 73-е места соответственно.

Лучший лыжный ход в спринте показал Мартен Фуркад. Сергей Семенов проиграл ему 54,6 секунды, Дмитрий Пидручный – 55,4.

Самым скорострельным был австриец Симон Эдер (3 промаха), проведя на огневых рубежах 40 секунд. Дмитрий Пидручный (2) затратил на стрельбу 51 секунду.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия), 11 февраля
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Бенедикт Доль (Германия) – 23.27,4 (0+0 штрафных кругов)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 0,7 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – + 23,1 (1+1)

28. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.26,1 (1+1)
41. Сергей Семенов (Украина) - +1.40,3 (0+3)
58. Александр Жирный (Украина) - +2.09,8 (2+0)
73. Владимир Семаков (Украина) -  +2.43,7 (0+2)

Время на лыжне:
1. Мартен Фуркад (Франция) – 21.19,7
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – +15,8
3. Бенедикт Долль (Германия) – +16,3
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +19,4

25. Сергей Семенов (Украина) - +54,6
26. Дмитрий Пидручный (Украина) - +55,4
60. Александр Жирный (Украина) - +1.32,8
84. Владимир Семаков (Украина) - +2.08,1

Время на стрельбе:
1. Симон Эдер (Австрия) – 40,0 (3 промаха)
2. Лоуэлл Бэйли (США) – +6,0 (0)
3-4. Юлиан Эберхард (Австрия) – +8,0 (2)

8-13. Дмитрий Пидручный (Украина) - +11,0 (2)
14-20. Йоханнес Бё (Норвегия) – +12,0 (0)
21-25. Сергей Cеменов (Украина) - +13,0 (3)
26-32. Мартен Фуркад (Франция) – +14,0 (2)
47-56. Владимир Семаков (Украина) - +17,0 (2)
64-69. Бенедикт Долль (Германия) – +19,0 (0)
70-73. Александр Жирный (Украина) - +20,0 (2)
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