Бессеберг силой вернул Фуркада на пьедестал после смешанной эстафеты на ЧМ

Француз Мартен Фуркад, ставший вторым в составе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, ушел с пьедестала почета до окончания церемонии награждения и вернулся только после того, как президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг буквально затолкал его обратно.



Напомним, что Фуркад выиграл борьбу у россиянина Антона Шипулина в финишном створе. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые награды, а французы стали серебряными призерами.

Француз Мартен Фуркад, ставший вторым в составе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, ушел с пьедестала почета до окончания церемонии награждения и вернулся только после того, как президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг буквально затолкал его обратно.Напомним, что Фуркад выиграл борьбу у россиянина Антона Шипулина в финишном створе. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые награды, а французы стали серебряными призерами.