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Зимняя Универсиада-2017. Артем Тищенко – восьмой в масс-старте
Зимняя Универсиада-2017. Артем Тищенко – восьмой в масс-стартеСегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Программа соревнований биатлонистов завершилась мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

Победил француз Батист Жути, опередив двух казахстанских биатлонистов – Романа Еремина на 13,5 секунды, Антона Пантова – на 27,7. Жути и Пантов пробежали по два штрафных круга, Еремин – пять.

Лучшими среди шести украинцев были Артем Тищенко (3 промаха) – восьмой и Антон Мигда (2) – девятый.

По итогам биатлонной программы Универсиады украинцы завоевали пять медалей – 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых.
Чемпионкой Универсиады стала Надежда Белкина в гонке преследования, а также выиграла бронзу в индивидуальной гонке. Яна Бондарь стала двукратным серебряным призером – в спринте и в масс-старте.
Бронзу в смешанной эстафете завоевали  Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максимом Ивко и Артемом Тищенко.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 7 февраля
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Батист Жути (Франция) – 43.30,0 (0+1+0+1 штрафных кругов)
2. Роман Еремин (Казахстан) - +13,5 (1+2+0+2)
3. Антон Пантов (Казахстан) - +27,7 (1+0+0+1)
...
8. Артем Тищенко (Украина) - +1.51,7 (0+0+1+2)
9. Антон Мигда (Украина) - +2.01,5 (0+0+0+2)
11. Максим Ивко (Украина) - +2.11,6 (0+1+1+1)
14. Дмитрий Русинов (Украина) - +3.08,2 (1+0+1+1)
18. Александр Морьев (Украина) - +3.46,9 (1+0+0+1)
21. Денис Насыко (Украина) - +5.13,9 (1+2+2+1)
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