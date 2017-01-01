Зимняя Универсиада-2017. Артем Тищенко – восьмой в масс-старте

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Программа соревнований биатлонистов завершилась мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.Победил француз Батист Жути, опередив двух казахстанских биатлонистов – Романа Еремина на 13,5 секунды, Антона Пантова – на 27,7. Жути и Пантов пробежали по два штрафных круга, Еремин – пять.Лучшими среди шести украинцев были Артем Тищенко (3 промаха) – восьмой и Антон Мигда (2) – девятый.По итогам биатлонной программы Универсиады украинцы завоевали пять медалей – 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых.Чемпионкой Универсиады стала Надежда Белкина в гонке преследования, а также выиграла бронзу в индивидуальной гонке. Яна Бондарь стала двукратным серебряным призером – в спринте и в масс-старте.Бронзу в смешанной эстафете завоевали Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максимом Ивко и Артемом Тищенко.1. Батист Жути (Франция) – 43.30,0 (0+1+0+1 штрафных кругов)2. Роман Еремин (Казахстан) - +13,5 (1+2+0+2)3. Антон Пантов (Казахстан) - +27,7 (1+0+0+1)...8. Артем Тищенко (Украина) - +1.51,7 (0+0+1+2)9. Антон Мигда (Украина) - +2.01,5 (0+0+0+2)11. Максим Ивко (Украина) - +2.11,6 (0+1+1+1)14. Дмитрий Русинов (Украина) - +3.08,2 (1+0+1+1)18. Александр Морьев (Украина) - +3.46,9 (1+0+0+1)21. Денис Насыко (Украина) - +5.13,9 (1+2+2+1)