Зимняя Универсиада-2017. Максим Ивко – 11-й в гонке преследования, россияне заняли весь пьедестал

Сегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. У биатлонистов состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.



Украинцы финишировали кучно, но во втором десятке, проиграв призерам более 2 минут. Лучшим был Максим Ивко, который с одним штрафным кругом занял 11-е место. Артем Тищенко (4) – 12-й, Денис Насыко (5) – 13-й, Антон Мигда (4) – 19-й, Дмитрий Русинов (3) замкнул двадцатку.

Весь пьедестал заняли российские биатлонисты. Победил точно стрелявший Сергей Корастылев, опередив на 10,9 секунды Дмитрия Иванова (3 промаха), на 18,6 – Семена Сучилова (2).



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 3 февраля



Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1 (8-й в спринте). Сергей Корастылев (Россия) – 32.08,3 (0 штрафных кругов)

2 (2). Дмитрий Иванов (Россия) – отставание 10,9 (2+0+1+0)

3 (1). Семен Сучилов (Россия) – + 18,6 (1+0+1+0)

…

11 (14). Максим Ивко (Украина) - +2.17,0 (1+0+0+0)

12 (11). Артем Тищенко (Украина) - +2.44,7 (2+1+1+0)

13 (13). Денис Насыко (Украина) - +2.50,1 (1+0+2+2)

19 (17). Антон Мигда (Украина) - +3.21,4 (2+0+1+1)

20 (19). Дмитрий Русинов (Украина) - +3.28,4 (0+3+0+0)

27 (28). Александр Морьев (Украина) - +4.49,1 (0+1+1+1) Сегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. У биатлонистов состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Украинцы финишировали кучно, но во втором десятке, проиграв призерам более 2 минут. Лучшим был Максим Ивко, который с одним штрафным кругом занял 11-е место. Артем Тищенко (4) – 12-й, Денис Насыко (5) – 13-й, Антон Мигда (4) – 19-й, Дмитрий Русинов (3) замкнул двадцатку.Весь пьедестал заняли российские биатлонисты. Победил точно стрелявший Сергей Корастылев, опередив на 10,9 секунды Дмитрия Иванова (3 промаха), на 18,6 – Семена Сучилова (2).1 (8-й в спринте). Сергей Корастылев (Россия) – 32.08,3 (0 штрафных кругов)2 (2). Дмитрий Иванов (Россия) – отставание 10,9 (2+0+1+0)3 (1). Семен Сучилов (Россия) – + 18,6 (1+0+1+0)11 (14). Максим Ивко (Украина) - +2.17,0 (1+0+0+0)12 (11). Артем Тищенко (Украина) - +2.44,7 (2+1+1+0)13 (13). Денис Насыко (Украина) - +2.50,1 (1+0+2+2)19 (17). Антон Мигда (Украина) - +3.21,4 (2+0+1+1)20 (19). Дмитрий Русинов (Украина) - +3.28,4 (0+3+0+0)27 (28). Александр Морьев (Украина) - +4.49,1 (0+1+1+1)