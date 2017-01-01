Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце; Семенов – 18-й

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 22 января

Сегодня, 22 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин достоялась гонка с масс-старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.Первую победу в сезоне и десятую в карьере одержал норвежец Йоханнес Бё. На последний огневой рубеж одновременно прибыли семь биатлонистов, но точно отстрелялись только двое - Бё и француз Кантен Фийон Майе, они и помчались за победой. Однако, на финишный спурт французу не хватило сил и перед финишной прямой он прекратил борьбу и финишировал вторым.Бронзу завоевал россиянин Антон Шипулин, который не смог достать лидеров, но и не подпустил к себе ближайших преследователей, хотя на последнем круге растерял на ними преимущество с 20 секунд до пяти.Йоханнес Бё закрыл все 20 мишеней, Фийон Майе и Шипулин пробежали по одному штрафному кругу.В цветочную церемонию заехали норвежец Эмиль Хегле Свендсен (2 промаха), а также французы Мартен Фуркад (3) и Жан Гийом Беатрикс (2).Лучшим среди трех украинских биатлонистов стал Сергей Семенов, который допустил два промаха и финишировал 18-м, проиграв победителю 1 минуту 57 секунд. Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков пробежали по три штрафных круга и заняли 22-е и 25-е места соответственно.Быстрее всех на лыжне был Мартен Фуркад (32.48,5). Сергей Семенов – 24-й (+1.49,8), Владимир Семаков – 26-й (+2.07,1), Дмитрий Пидручный – 27-й (+2.11,1).Самым скорострельным был Дмитрий Пидручный (3 промаха), затратив на огневых рубежах 1 минуту 39 секунд. Сергей Семенов (2) – 7-й, Владимир Семаков (3) – 29-й.1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 37.04,3 (0+0+0+0 штрафных кругов)2. Кантен Фийон Майе (Франция) - +3,7 (1+0+0+0)3. Антон Шипулин (Россия) - +21,7 (0+1+0+0)4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +25,2 (1+0+0+1)5. Мартен Фуркад (Франция) - +29,2 (0+0+1+2)6. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) - +33,4 (1+0+0+1)...18. Сергей Семенов (Украина) - +1.57,3 (1+0+1+0)22. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.37,4 (0+0+3+0)25. Владимир Семаков (Украина) - +2.52,2 (0+0+2+1)1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.48,52. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +11,53. Кантен Фийон Майе (Франция) - +14,25. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – +27,07. Антон Шипулин (Россия) - +41,52-3. Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) - +2,0 (1)2-3. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) - +2,0 (3)9. Антон Шипулин (Россия) - +9,0 (1)18-19. Кантен Фийон Майе (Франция) - +17,0 (1)23-25. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – +21,0 (0)