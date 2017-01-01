Свендсен: Шемп был немного сильнее

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в



«Он был немного сильнее. У меня нет другого объяснения. Мне пришлось следить за тем, чтобы не наехать на него. Тогда бы я упал. Вот там я и упустил момент», – цитирует Свендсена NRK.

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км сборная Норвегии заняла второе место. Финишер норвежской команды Эмиль Хегле Свендсен уступил победу в финишном створе немцу Симону Шемппу. Свенсен прокомментировал свое выступление.«Он был немного сильнее. У меня нет другого объяснения. Мне пришлось следить за тем, чтобы не наехать на него. Тогда бы я упал. Вот там я и упустил момент», – цитирует Свендсена NRK.