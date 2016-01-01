Немецкие болельщики проголосовали за Шумахера и Нойнер

Немецкая некоммерческая организация Deutsche Sporthilfe совместно с газетой Bild провела масштабный опрос среди болельщиков, чтобы выяснить, кто из немецких атлетов заслуживает включения в символический «Зал славы немецкого спорта» в 2017 году.В опросе, который проводился в начале января, приняли участие почти 180 тысяч человек, и в результате больше всего голосов набрали кандидатуры Михаэля Шумахера и биатлонистки Магдалены Нойнер, Олимпийской чемпионки и многократной победительницы чемпионата мира.

«Магдалена Нойнер и Михаэль Шумахер – яркие личности, благодаря своим достижениям они внесли огромный вклад в дело популяризации своих видов спорта, – заявил Томас де Мазьер, член наблюдательного совета Deutsche Sporthilfe. – Их объединяет умение сочетать максимальную концентрацию, скорость и выносливость, хотя каждый делал это по-своему. Но дело не только в их выдающихся спортивных достижениях: для многих людей они стали образцами для подражания, и мне очень приятно, что в наш "Зал славы" будут включены эти герои спорта…»Символический «Зал славы» был создан по инициативе Deutsche Sporthilfe в 2006 году, и теперь в него включены 104 человека, сыгравших важную роль в истории немецкого спорта.